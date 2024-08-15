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Отстрел дичи разрешат в Краснодарском крае

В регионе выдано более 16 тысяч разрешений на охоту.

Краснодарском крае уже на этой неделе откроется сезон охоты на пернатую дичь. Министерством природных ресурсов региона выдано более 16 тысяч разрешений на добычу дичи и около 35 тысяч на другие виды охотничьих ресурсов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начнется сезон с 17 августа и продлится до 31 декабря. Охота на болотно-луговую дичь стартует 1 сентября, а добыча водоплавающих птиц будет разрешена с 28 сентября.

Министерство провело совещание, на котором обсудили готовность инспекторского состава к выполнению задач. В повестку дня вошли вопросы координации инспекторов для осуществления охотничьего контроля, регулирования численности дичи с целью предотвращения распространения заболеваний, а также меры по снижению негативного воздействия на животный мир и их среду обитания.

Напомним, что охота на обычную горлицу в крае запрещена, так как этот вид занесен в Красную книгу Краснодарского края.

Для справки: степная и полевая дичь — это самец фазана, перепел, голуби, куропатка серая, горлица кольчатая, боровая — вальдшнеп.

туризм и отдых