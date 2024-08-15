Отстрел дичи разрешат в Краснодарском крае

Краснодарском крае уже на этой неделе откроется сезон охоты на пернатую дичь. Министерством природных ресурсов региона выдано более 16 тысяч разрешений на добычу дичи и около 35 тысяч на другие виды охотничьих ресурсов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.