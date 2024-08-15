Отстрел дичи разрешат в Краснодарском крае

Краснодарском крае уже на этой неделе откроется сезон охоты на пернатую дичь. Министерством природных ресурсов региона выдано более 16 тысяч разрешений на добычу дичи и около 35 тысяч на другие виды охотничьих ресурсов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Начнется сезон с 17 августа и продлится до 31 декабря. Охота на болотно-луговую дичь стартует 1 сентября, а добыча водоплавающих птиц будет разрешена с 28 сентября.
Министерство провело совещание, на котором обсудили готовность инспекторского состава к выполнению задач. В повестку дня вошли вопросы координации инспекторов для осуществления охотничьего контроля, регулирования численности дичи с целью предотвращения распространения заболеваний, а также меры по снижению негативного воздействия на животный мир и их среду обитания.
Напомним, что охота на обычную горлицу в крае запрещена, так как этот вид занесен в Красную книгу Краснодарского края.
Для справки: степная и полевая дичь — это самец фазана, перепел, голуби, куропатка серая, горлица кольчатая, боровая — вальдшнеп.