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Стал известен порядок выдачи бесплатных рюкзаков омским первоклашкам

Взять вместо них деньги нельзя.

Источник: Комсомольская правда

На портале правовой информации Омской области опубликован порядок выдачи бесплатных подарочных наборов первоклашкам.

Напомним, по решению регионального правительства все первоклассники Омской области получат брендированные рюкзаки с канцелярией. Как заявлялось ранее, в набор входит все, что понадобится школьникам, и покупать что-либо еще родителям нет необходимости.

Как говорится в распоряжении, рюкзаки будут выдаваться под роспись родителям или законным представителям ребенка. Взять вместо подарочного набора деньги нельзя.

Рюкзаки планируют раздать на торжественной линейке к Дню знаний. Поставка наборов обошлась в 121 млн рублей.