Стал известен порядок выдачи бесплатных рюкзаков омским первоклашкам

На портале правовой информации Омской области опубликован порядок выдачи бесплатных подарочных наборов первоклашкам.
Напомним, по решению регионального правительства все первоклассники Омской области получат брендированные рюкзаки с канцелярией. Как заявлялось ранее, в набор входит все, что понадобится школьникам, и покупать что-либо еще родителям нет необходимости.
Как говорится в распоряжении, рюкзаки будут выдаваться под роспись родителям или законным представителям ребенка. Взять вместо подарочного набора деньги нельзя.
Рюкзаки планируют раздать на торжественной линейке к Дню знаний. Поставка наборов обошлась в 121 млн рублей.