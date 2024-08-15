Chance the Rapper угрожает фанатам перенести выпуск альбома

В своих социальных сетях артист выложил видео, в котором возмутился, что фанаты называют предстоящий микстейп «альбомом», а не его официальным названием. «“Дропни альбом” — это для всех остальных артистов. Для всех, чье творчество я тоже ценю. Но то, что делаю я, — это нечто иное. Это нечто очень специфическое. Это называется Star Line», — заявил Chance the Rapper.