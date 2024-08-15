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В Тольятти прокуратура закрыла аттракционы около ТЦ «Бегемот»

В Тольятти приостановлена работа аттракционов, эксплуатируемых с нарушениями требований к техническому состоянию. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Нарушения были выявлены в ходе проверки, проводившейся прокуратурой Автозаводского района в парке развлечений около ТЦ «Бегемот» (ул. 70 лет Октября, 31), где услуги оказывает индивидуальный предприниматель.

Выяснилось, что на 11 аттракционов, в числе которых горка «Маятник», «Надувной батут», «Джуманджи», «Сказочный грибок», «Трамплин-1», не было сведений о ежедневной проверке и допуске к работе, актов оценки технического состояния.

Кроме того, техническое состояние аттракционов не соответствует установленным требованиям: имеются сидения со сколами и трещинами, повреждения, истирание ткани поясного ремня в подвесной системе.

По результатам проверки индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Госинспекцией Гостехнадзора Самарской области виновное лицо привлечено к административной ответственности и подвергнуто штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Работа аттракционов приостановлена до устранения всех имеющихся нарушений.

Прокуратура