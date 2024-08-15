В Тольятти прокуратура закрыла аттракционы около ТЦ «Бегемот»

Нарушения были выявлены в ходе проверки, проводившейся прокуратурой Автозаводского района в парке развлечений около ТЦ «Бегемот» (ул. 70 лет Октября, 31), где услуги оказывает индивидуальный предприниматель.
Выяснилось, что на 11 аттракционов, в числе которых горка «Маятник», «Надувной батут», «Джуманджи», «Сказочный грибок», «Трамплин-1», не было сведений о ежедневной проверке и допуске к работе, актов оценки технического состояния.
Кроме того, техническое состояние аттракционов не соответствует установленным требованиям: имеются сидения со сколами и трещинами, повреждения, истирание ткани поясного ремня в подвесной системе.
По результатам проверки индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.
Госинспекцией Гостехнадзора Самарской области виновное лицо привлечено к административной ответственности и подвергнуто штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Работа аттракционов приостановлена до устранения всех имеющихся нарушений.