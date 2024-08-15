В Ростове-на-Дону после внушительной очереди в аптеку был выписан штраф

Инцидент с очередью произошел накануне и коснулся жителей Военведа. Как выяснилось ранее, аптека в здании поликлиники № 41 была временно закрыта на ремонт, и людей направили в другую точку на Ларина. Там посетителей сначала принимал только один специалист (второй в этот момент болел), но потом ситуацию все же исправили и привлекли еще несколько работников.