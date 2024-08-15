В Ростове-на-Дону после внушительной очереди в аптеку был выписан штраф

В Ростове-на-Дону из-за внушительной очереди к одной из аптек оштрафуют организацию АО «Ростовоблфармация». Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
— За ненадлежащее исполнение госконтракта по обеспечению льготными лекарствами будут применены штрафные санкции, — подчеркнули в министерстве.
Инцидент с очередью произошел накануне и коснулся жителей Военведа. Как выяснилось ранее, аптека в здании поликлиники № 41 была временно закрыта на ремонт, и людей направили в другую точку на Ларина. Там посетителей сначала принимал только один специалист (второй в этот момент болел), но потом ситуацию все же исправили и привлекли еще несколько работников.
Сейчас в аптеке на Ларина лекарства отпускают три человека, также их работу контролирует представитель минздрава области.
Вместе с этим руководители АО «Ростовоблфармация» планируют открыть новую аптеку на Ленина, 46. Аптеки в Ворошиловском и Пролетарском районах города не закрывались, они находятся на Комарова, 13, Волкова, 7, Советской, 18 и на 20-й линии, 66.
Добавим, льготные рецептурные лекарства на Дону выдают в 84 аптечных организациях, 14 из них работают в Ростове. Чтобы не допустить перерыва в лечении жителей региона власти сейчас закупают дополнительные лекарства.