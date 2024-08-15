Дожди закончатся в Самаре с приходом новой рабочей недели

Самару который день заливают дожди. Пасмурная и мокрая погода, которая больше похожа на начало осени, а не на конец лета, порядком поднадоела горожанам. Хочется уже вновь насладиться теплом и солнцем. Синоптики рассказали, когда в Самаре прекратятся дожди.
Прогноз неутешительный. По данным Приволжского УГМС, осадки будут идти в Самарской области до конца этой недели. Это будут кратковременные дожди. Единственная отрада — небольшое потепление на выходных. В субботу, 17 августа, воздух прогреется до +23 градусов, в воскресенье, 18 августа, — до + 26.
Дожди прекратятся с началом новой рабочей недели. Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 19 августа, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +20…+25 градусов. Во вторник, 20 августа, в Самарской области ожидается аналогичная погода.