Дожди закончатся в Самаре с приходом новой рабочей недели

Самару который день заливают дожди. Пасмурная и мокрая погода, которая больше похожа на начало осени, а не на конец лета, порядком поднадоела горожанам. Хочется уже вновь насладиться теплом и солнцем. Синоптики рассказали, когда в Самаре прекратятся дожди.