Археологи нашли на территории Нарын-кала в Дербенте тарелки XVII века

При раскопках в Дербенте были найдены тарелки, которыми предположительно пользовался ханский двор. Об этом 15 августа сообщает глава города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале.
«Уже найдены интересные экспонаты XVII века — китайская, персидские и местная тарелки. Как предполагают ученые, они могли использоваться для нужд ханского двора», — поделился находкой Кулиев.
Археологические раскопки проходят в Дербенте на территории древней крепости Нарын-кала уже несколько месяцев, начиная с июня. Отряд ученых под руководством заведующего отделом средневековой археологии института РАН Владимира Коваля активно исследует территорию вокруг сооружения, вознесенного в
Руководитель пресс-службы администрации города Дербент Тельман Раджабов также предполагает, что найденными в процессе раскопок тарелками мог пользоваться Фатали-хан, который являлся правителем Кубинского ханства в 1758—1789 годах.
В конце июля во время охранных археологических раскопок в Якутске были найдены берестяные грамоты, сохранившиеся с XVII века. Археологи считают, что девять обнаруженных грамот были частью архива воеводской канцелярии, который был утрачен при пожаре в 1700 году.