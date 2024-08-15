Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста

«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс. Ничего такого. Я работал за компьютером», — сообщил Артем Дульцев.
Анна Дульцева считает, что их арест был организован при поддержке спецслужб Великобритании.
«Полагаю, для захвата выбрали точно назначенное время. Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны. Конечно, с подсказки англосаксов. Англичане в подобных случаях ведут себя очень активно. Особенно жестко действуют против нелегальной разведки», — уточнила она.
При этом супруги заявили о том, что не сомневались в стремлении России оказать им помощь и вернуть их на родину.
«Все эти месяцы, мы ни минуты не сомневались, что Родина нас не забыла. Верили, что делалось все возможное, чтобы мы с детьми вернулись домой», — отметили разведчики.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.