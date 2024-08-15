Вернувшиеся в Россию разведчики раскрыли подробности ареста

В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину вменялось сотрудничество с российскими разведывательными ведомствами, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.