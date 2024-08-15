Отечественные компании стали предлагать альтернативу YouTube

Например, Яндекс научил Поиск и Браузер распознавать ролики с медленной загрузкой и сразу предлагать их аналоги на других сайтах. Если видео загружается медленно на одной из площадок, браузер предложит найти тот же контент или его аналоги через Поиск по видео, чтобы пользователь мог продолжить просмотр без задержек. На данный момент пользователям доступно 6 млрд видео со всего интернета, уточнили в компании.