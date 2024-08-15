Сделали пластику тканями ягодиц: Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с мяч

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове прооперировали женщину с огромной опухолью. Врачи удалили новообразование и восстановили поврежденную область.
ЗАМЕТИЛА ОПУХОЛЬ ЕЩЕ 15 ЛЕТ НАЗАД.
Летом в медучреждение приехала 60-летняя пациентка из Луганска. Она рассказала, что еще 15 лет назад заметила на спине небольшое новообразование. Женщина не придала этому значения и не стала обращаться к врачам.
Опухоль росла и спустя годы стала размером с мяч. Медики определили, что ее диаметр достиг 25 сантиметров. Новообразование болело, на нем появились ранки.
Обследование показало, что у луганчанки базальноклетчатый рак кожи. Он развивается из эпителиальных клеток базального — нижнего — слоя эпидермиса. Пациентка так затянула с лечением, что раковые клетки распространились на мягкие ткани и даже проросли в позвоночник. В такой ситуации женщине могла помочь только операция.
Сначала специалисты провели иссечение опухоли кожи и мягких тканей и резекцию трех позвонков. После этого они начали восстанавливать поврежденную область.
— Для этого использовались кожа, ткани и сосуды самой пациентки. Мы выполнили пластику лоскутом широчайшей мышцы спины на сосудистой ножке и тканями из ягодичной зоны, — рассказала врач-онколог отделения опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы НМИЦ онкологии Минздрава России Татьяна Аушева.
Как сообщили в пресс-службе медучреждения, операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
ОТНЯЛАСЬ РУКА, А ПОТОМ НАШЛИ ОПУХОЛЬ.
Ранее в НМИЦ онкологии попал водитель грузовика из Запорожской области. У человека отнялась рука, когда он ехал по трассе. Только чудом мужчина смог удержать руль и избежать аварии.
Сначала водителя на «скорой» привезли в больницу Симферополя. МРТ показала опухоль головного мозга. Позже пациента доставили в Ростов и прооперировали.
Операция прошла успешно, но через сутки у мужчины произошел тромбоз. Хирурги спасли его и в этот раз. Сейчас житель Запорожской области чувствует себя хорошо и продолжает лечение.