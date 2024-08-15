Сделали пластику тканями ягодиц: Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с мяч

Обследование показало, что у луганчанки базальноклетчатый рак кожи. Он развивается из эпителиальных клеток базального — нижнего — слоя эпидермиса. Пациентка так затянула с лечением, что раковые клетки распространились на мягкие ткани и даже проросли в позвоночник. В такой ситуации женщине могла помочь только операция.