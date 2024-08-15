Штормовое предупреждение на пятницу объявлено почти во всех областях Казахстана

В Алматинской области 16—17 августа на юге, в горных районах временами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, в центре, юге, в горных районах области порывы 15−20, временами 23 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−38 градусов. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы 16 августа днем сохранится сильная жара до 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 16—17 августа ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 18 м/с. Днем сохранится сильная жара 35−37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.