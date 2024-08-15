Штормовое предупреждение на пятницу объявлено почти во всех областях Казахстана

«В Астане 16 августа утром и днем ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области днем на западе, севере, юге ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе области порывы 23 м/с. В Кокшетау 16 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В области Улытау на востоке, юге, севере ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане 16 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области ночью на севере, востоке, в центре ожидается гроза, град, шквал, днем на западе, севере, юге области гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15−20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 16 августа ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15−20 м/с.
В области Жетысу на востоке, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 17−22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+37. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 16 августа днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 17−22 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области ночью на севере, востоке, в центре ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на западе, севере области ожидается гроза. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Павлодаре 16 августа ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер западный, ночью порывы 15−20 м/с.
В Алматинской области
В Западно-Казахстанской области днем на северо-востоке ожидается гроза. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге области 15−20, порывы 23 м/с. В Петропавловске 16 августа днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.
В Атырауской области днем на юге ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 16 августа сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай ожидается гроза, днем на востоке, в центре области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 16 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на севере области 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 16 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Актюбинской области на севере ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области днем на западе, севере, в центре ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на юго-западе области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау 16 августа днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области ночью на востоке ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 16 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области днем на севере, востоке ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 16 августа утром и днем ожидается гроза.