Принятие закона о майнинге назвали одним из способов пополнения госбюджета

«Подписанный президентом России федеральный закон — это официальная точка отсчета для развития отрасли майнинга в нашей стране. Теперь у нас появилась официальная возможность строить высокотехнологичные дата-центры для майнинга, развивать технологии искусственного интеллекта и энергоемких блокчейн-вычислений в районах со свободными электрическими мощностями. Кроме того, теперь есть положительный стимул для создания собственных электростанций, использующих попутный нефтяной газ в качестве топлива. Сейчас около 20 млрд кубометров ПНГ ежегодно сжигается на факелах или рассеивается в атмосфере, что вредит окружающей среде», — считает гендиректор компании BitRiver Игорь Рунец.