В Ростовской области задали тренд на расширение банковской сети в малых городах

— Для того чтобы дотягиваться до большого количества населения нашей страны, мы должны быть представлены и в малых городах тоже. В свое время банки «бежали» из небольших населенных пунктов. Еще и хвастались этим. Мы решили изменить этот тренд на рынке, и в рамках Стратегии развития банка до 2026 года расширяем доступность банковского обслуживания в небольших городах, открывая легкие офисы. Помимо расширения офисной сети, мы активно развиваем каналы, где будет удобно взаимодействовать с банком — в «цифре», по телефону или с курьером, — отметил Юрий Авдеев.