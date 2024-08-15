В Ростовской области задали тренд на расширение банковской сети в малых городах

Банки задали новый тренд — теперь их отделения открываются в небольших городах и в новых форматах. Об этом сообщил единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев.
— Для того чтобы дотягиваться до большого количества населения нашей страны, мы должны быть представлены и в малых городах тоже. В свое время банки «бежали» из небольших населенных пунктов. Еще и хвастались этим. Мы решили изменить этот тренд на рынке, и в рамках Стратегии развития банка до 2026 года расширяем доступность банковского обслуживания в небольших городах, открывая легкие офисы. Помимо расширения офисной сети, мы активно развиваем каналы, где будет удобно взаимодействовать с банком — в «цифре», по телефону или с курьером, — отметил Юрий Авдеев.
При этом банк сейчас стремится не отвлекать людей от их повседневных дел. Его задача — максимально комфортно влиться в естественную жизнь каждого человека.
Также топ-менеджер банка поделился видением того, что банковские отделения помимо доступности должны быть еще удобными. Важно, чтобы каждый желающий смог при минимальных затратах своего времени и усилий успешно решить свои финансовые вопросы.
Так, ВТБ уже открыл свои офисы в малых городах Ростовской области — Белой Калитве и Гуково. На подходе — еще три небольших, но очень значимых донских города — Аксай, Донецк и Новошахтинск.
— Одна из стратегических задач банка — стать банком первого выбора, продолжая быть инновационным и одновременно с «человеческим лицом», достичь числа активных клиентов по всей России до 35 миллионов человек, — подчеркнул Юрий Авдеев. — Сегодня при выборе банка населению важны не только традиционные факторы — надежность, удобство и стоимость обслуживания, но и программа лояльности. В ВТБ, например, кешбэк начисляется в рублях вместо бонусов.
В Ростовской области в рамках новой стратегии стоит задача удвоить количество розничных клиентов к 2026 году. Это значит, что каждый третий житель региона будет пользоваться услугами банка.
— Однако до сих пор в общественном сознании многих ростовчан ВТБ воспринимается как корпоративный банк. Наша задача — стать ближе ко всем категориям жителей — от молодежи до пенсионеров, — подытожил Юрий Авдеев.
НАША СПРАВКА.
Сейчас банк имеет 43 отделения в 12 городах и населенных пунктах Ростовской области. Отделения обслуживают свыше 40 тысяч компаний и более 500 тысяч жителей региона. В их числе — 49 тысяч пенсионеров и 7,5 тысячи организаций-партнеров, участвующих в зарплатных проектах.