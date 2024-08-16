Нарушителей на омских трассах ловят с вертолётом

За движением на федеральных трассах под Омском следят не только с земли, но и с воздуха. Об этом сегодня, 15 августа, рассказала пресс-служба ГИБДД.
Вертолёт Ми-8Т используется для контроля за дорожным движением сотрудниками и Госавтоинспекции, и Росгвардии. Так, на уходящей неделе он принял участие в массовых проверках водителей в Тюкалинском районе.
«В ходе проведения мероприятия выявлено и пресечено более 30 нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, среди них: факты управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления; управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения; факты управления транспортными средствами при наличии неисправностей, и др.» — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Ранее сегодня стало известно о крупной аварии, произошедшей на трассе из Омска в Красноярку. В ДТП погибли три человека.