В Ростове-на-Дону отремонтируют дорогу в районе Вертолетного поля

Уже в сентябре в Ростове-на-Дону должны приступить к ремонту дороги на участке улицы Тружеников от 2-й Володарского до Батуринской. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— В конце июня определили подрядчика и заключили муниципальный контракт. Основание дороги будет усилено щебнем, планируется обновление нижнего и верхнего слоев покрытия, а также обустройство тротуаров, — рассказал в Telegram Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер отметил, что участок от 2-й Володарского до Батуринской долгое время был бесхозным и на баланс города перешел только в марте 2024 года. После этого на дорожные работы смогли выделить бюджетные средства.
Ранее стало известно, что на улицах Ростова-на-Дону к годовщине города установят камеры наблюдения с системой распознавания лиц.