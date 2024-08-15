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В Ростове-на-Дону отремонтируют дорогу в районе Вертолетного поля

В Ростове с сентября начнут ремонт дороги на улице Тружеников.

Источник: Комсомольская правда

Уже в сентябре в Ростове-на-Дону должны приступить к ремонту дороги на участке улицы Тружеников от 2-й Володарского до Батуринской. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— В конце июня определили подрядчика и заключили муниципальный контракт. Основание дороги будет усилено щебнем, планируется обновление нижнего и верхнего слоев покрытия, а также обустройство тротуаров, — рассказал в Telegram Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер отметил, что участок от 2-й Володарского до Батуринской долгое время был бесхозным и на баланс города перешел только в марте 2024 года. После этого на дорожные работы смогли выделить бюджетные средства.

Ранее стало известно, что на улицах Ростова-на-Дону к годовщине города установят камеры наблюдения с системой распознавания лиц.