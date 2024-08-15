Нюша выпустила трек Wrong Radio и клип на него

Смысл энергичной R&B-поп-композиции сама артистка объяснила как игру вокруг «ярлыков общества»: «“Чтобы пробиться, надо иметь связи, с кем-то спать, платить за эфир”. Возможно, такой вариант развития событий бывает, но я считаю, что-то, что сделано с любовью и от сердца, найдет своего слушателя в любом случае». По словам Нюши, в сингле она поет о том, что ее любовь, выраженная в виде песни, не будет играть на «неправильном радио».