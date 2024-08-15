День знаний в Молдове: школам позволят самим определить дату начала учебного года

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Торжественные линейки в Молдове, посвященные началу 2024/2025 учебного года, могут быть организованы школами 1 или 2 сентября, так как первый день месяца приходится на воскресенье.
Положение содержится в выпущенном Министерством просвещения циркуляре.
Отмечается, что решение будет приниматься каждым учебным заведением после консультаций со школьным сообществом.
«Учебные заведения, следуя решению педагогического совета, вправе самостоятельно определять время и дату проведения первого урока и первого занятия в новом учебном году», — заявили в министерстве.
Кроме того, школы могут самостоятельно определять формат проведения торжественной линейки и мероприятий, которые пройдут в классах в первый день нового учебного года. Однако второго сентября школы обязаны соблюдать полное расписание вне зависимости от того, какую дату выбрали для школьной линейки.
Что касается оплаты труда, то за выход на работу в воскресный день полагается оплачиваемый выходной во время каникул.
Тема первого урока нового учебного года для школьников с первого по двенадцатый класс — «Вместе за мир», его проведение обязательно для всех государственных и частных школ. Для организации и проведения тематического урока директорам школ рекомендованы соответствующие возрасту учебные материалы, разработанные при поддержке Совета Европы.