День знаний в Молдове: школам позволят самим определить дату начала учебного года

Кроме того, школы могут самостоятельно определять формат проведения торжественной линейки и мероприятий, которые пройдут в классах в первый день нового учебного года. Однако второго сентября школы обязаны соблюдать полное расписание вне зависимости от того, какую дату выбрали для школьной линейки.