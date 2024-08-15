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Бомбардировщик ТУ-22М3 упал в Иркутской области 15 августа 2024

Самолет упал в Черемховском районе.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны России. Известно, что авиакатастрофа произошла в Черемховском районе вблизи поселка Михайловка. Падение военного самолета подтвердил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Самолёт — военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полёт. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли, — написал глава региона Игорь Кобзев.

К месту авиакатастрофы были направлены экстренные службы. Бомбардировщик приземлился в безлюдной местности и жителям никакой опасности не представляет. Предварительно причиной крушения называют техническую неисправность воздушного судна.