Последние новости к вечеру 15 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 августа 2024 года.
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального уровня
В Белгородской области введён режим ЧС федерального уровня, сообщил глава МЧС. Решение принято после заседания комиссии по ЧС. Региону необходима федеральная помощь для ликвидации последствий.
Лукашенко призвал закончить «драчку» и приступать к переговорам
Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры, чтобы избежать нажатия «самой красной кнопки». Он считает, что текущий конфликт выгоден Западу, а не россиянам, украинцам и белорусам.
Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой
Хабиб Нурмагомедов выплатил все долги перед ФНС на сумму 302 млн рублей. Ранее его счета и имущество (79 млн рублей) были арестованы. Бывший чемпион UFC завершил карьеру в 2021 году и спустя год был введен в Зал славы UFC.
Эксперты предрекли аномальное изменение цен на аренду квартир
К концу августа аренда квартир в России вырастет из-за сезонного фактора и изменения ключевой ставки. Повышение ставок по ипотеке и корректировка льготных программ также влияют на рынок аренды.
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира ARWU-2024: МГУ (группа 101−150), СПбГУ (401−500), МФТИ (501−600), УрФУ (601−700), ВШЭ (701−800), НГУ и Сколтех (оба в группе 801−900). В 2023 году в рейтинге было девять российских вузов.