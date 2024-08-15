Последние новости к вечеру 15 августа 2024 года

Хабиб Нурмагомедов выплатил все долги перед ФНС на сумму 302 млн рублей. Ранее его счета и имущество (79 млн рублей) были арестованы. Бывший чемпион UFC завершил карьеру в 2021 году и спустя год был введен в Зал славы UFC.