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Последние новости к вечеру 15 августа 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 15 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 15 августа — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 августа 2024 года.

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального уровня

В Белгородской области введён режим ЧС федерального уровня, сообщил глава МЧС. Решение принято после заседания комиссии по ЧС. Региону необходима федеральная помощь для ликвидации последствий.

Лукашенко призвал закончить «драчку» и приступать к переговорам

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры, чтобы избежать нажатия «самой красной кнопки». Он считает, что текущий конфликт выгоден Западу, а не россиянам, украинцам и белорусам.

Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой

Хабиб Нурмагомедов выплатил все долги перед ФНС на сумму 302 млн рублей. Ранее его счета и имущество (79 млн рублей) были арестованы. Бывший чемпион UFC завершил карьеру в 2021 году и спустя год был введен в Зал славы UFC.

Эксперты предрекли аномальное изменение цен на аренду квартир

К концу августа аренда квартир в России вырастет из-за сезонного фактора и изменения ключевой ставки. Повышение ставок по ипотеке и корректировка льготных программ также влияют на рынок аренды.

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира ARWU-2024: МГУ (группа 101−150), СПбГУ (401−500), МФТИ (501−600), УрФУ (601−700), ВШЭ (701−800), НГУ и Сколтех (оба в группе 801−900). В 2023 году в рейтинге было девять российских вузов.