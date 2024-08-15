В Ростовской области более 50 гидов-экскурсоводов прошли аттестацию

— В моем возрасте и с моим опытом работы экскурсоводом нет смысла тратить много времени на подготовку к экзамену — ты либо знаешь и любишь историю, культуру и быт народов Вольного Дона, либо и браться за это дело не стоит, — сказала Ангелина Чередникова, успешно сдав экзамен.