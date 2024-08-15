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В Ростовской области более 50 гидов-экскурсоводов прошли аттестацию

С 1 марта 2025 года все донские гиды-экскурсоводы должны будут проходить аттестацию.

В Ростовской области еще четыре гида-экскурсовода успешно прошли аттестацию. Произошло это на заседании специальной комиссии, сообщили в региональном правительстве.

Теперь в донском регионе насчитывается 51 гид-экскурсовод и один гид-переводчик.

Трое сдававших отраслевое «ЕГЭ» — Виктория Сысоева, Анастасия Третьякова и Илья Елисеев — вначале выполнили тестирование.

А экскурсоводу этно-хутора «Старозолотовский» Ангелине Чередниковой не пришлось делать этого, так как у нее есть внушительный подтвержденный стаж работы экскурсоводом. Также она решила без подготовки ответить по билету о жизни на Нижнем Дону в древности.

— В моем возрасте и с моим опытом работы экскурсоводом нет смысла тратить много времени на подготовку к экзамену — ты либо знаешь и любишь историю, культуру и быт народов Вольного Дона, либо и браться за это дело не стоит, — сказала Ангелина Чередникова, успешно сдав экзамен.

В областном правительстве отметили, что с 1 марта следующего года аттестация для всех гидов станет обязательной.