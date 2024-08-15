В «Никола-Ленивце» стартовал фестиваль Signal

Кроме того, зрителей ждут арт-инсталляции от победителей арт-колла Signal по мотивам главной темы фестиваля в 2024-м — Hidden Dimensions. В рамках просветительского проекта Signal Academy пройдут образовательные лекции, кинопоказы, воркшопы в области музыки, архитектуры, искусства и коммуникаций. Например, состоится показ фильма «Лепота» совместно с онлайн-школой Bang Bang Education и воркшоп-манифест «Сила аутентичных команд» от коммуникационного агентства SETTERS. А еще гости смогут играть в волейбол, крокет, корнхол и петанк, пользоваться каршерингом, refill-станцией с бесплатной водой и многим другим.