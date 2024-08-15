На Дону осудили сотрудника Южного таможенного управления

В Ростовской области осудили бывшего замначальника ЮТУ ФТС России осудили за взяточничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Согласно опубликованной информации, бывший заместитель начальника ЮТУ ФТС России дал поручение подготовить необходимые документы в соответствии с техническими особенностями объекта. Из-за этого из конкурса исключили других возможных участников. За такое содействие он получил взятку от собственника здания, который в свою очередь завысил стоимость объекта. Бывшая начальник контрактной службы ЮТУ ФТС России также «помогла» при реализации этого контракта.
Когда об этом узнали правоохранители, то все трое сообщников были задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела. Так, экс-замначальника ЮТУ ФТС России получил 8,1 год колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в госорганах три года. Также у него конфискуют в собственность государства 500 000 рублей, полученных в качестве взятки.
Бывшая начальник контрактной службы получила три года условно с лишением права занимать определенные должности в госорганах на два года.
Учредитель строительной компании также получил три года условно.
— В ходе судебного процесса фигурант добровольно возместил имущественный ущерб по уголовному делу в размере 49,3 млн рублей, — уточнили в ведомстве.