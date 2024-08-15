На Дону осудили сотрудника Южного таможенного управления

Когда об этом узнали правоохранители, то все трое сообщников были задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела. Так, экс-замначальника ЮТУ ФТС России получил 8,1 год колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в госорганах три года. Также у него конфискуют в собственность государства 500 000 рублей, полученных в качестве взятки.