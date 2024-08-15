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Канье Уэст и Ty Dolla $ign выпустили клип на трек SLIDE

Рэперы Канье Уэст и Ty Dolla $ign представили видео на композицию SLIDE из недавнего совместного альбома Vultures 2.

Источник: Звук

Рэперы Канье Уэст и Ty Dolla $ign представили видео на композицию SLIDE из недавнего совместного альбома Vultures 2.

В черно-белом ролике камера, чуть трясясь, медленно, горизонтально скользит по улице. На ней появляются бездомные в палатках, женщины в белье, обычные люди, сгоревший автомобиль.

Это второй клип артистов на песни из нового релиза. Ранее они выпустили видео на трек FRIED.

Также недавно Канье и хип-хоп-исполнитель Skepta вживую представили фрагменты композиции Cash Cow. Пока непонятно, войдет он в Vultures 3 или пополнит коллекцию бонус-треков для Vultures 2.