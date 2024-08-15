В Ростове-на-Дону спасатели потушили загоревшуюся кровлю

По предварительной информации ведомства, кровля загорелась около 14:37. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь стремительно распространялся по территории крыши. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.