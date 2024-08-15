На Дону коммерсанты задолжали 1 млн рублей, платив за свет по дешевому тарифу

Энергетики в Ростовской области активно выявляют случаи незаконного потребления электричества. Так, с начала текущего года специалисты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обнаружили 490 объектов, владельцы которых использовали электроэнергию в коммерческих целях, а платили по тарифу для населения.
— Незаконное потребление электроэнергии коммерческими организациями напрямую ухудшает качество жизни обычных граждан. Оборудование юридических лиц часто требует значительно большей мощности, что может приводить к снижению напряжения в сети, поломке бытовой техники и возникновению аварийных ситуаций, — подчеркнул директор департамента по работе с населением и сетевыми организациями Александр Светличный.
Чаще всего нарушения допускают владельцы автосервисов, салонов красоты, складских помещений и небольших магазинов. Однако, среди выявленных объектов встречаются также крупные коммерческие и промышленные организации.
Так, сотрудниками «ТНС энерго Ростов-на-Дону» было выявлено нецелевое использование электроэнергии в крупном магазине торговой сети и рыбном цехе. Перерасчет разницы оплаты для каждого из объектов превысил 1 млн рублей.
Всего с начала года энергетики проверили почти три тысячи объектов. Лидерами по числу нарушений стали Ростов, Таганрог, Волгодонск и Шахты.
При выявлении незаконного потребления электроэнергии компания предлагает владельцам недвижимости в досудебном порядке заключить договор энергоснабжения по тарифу «Прочие», который соответствует коммерческим организациям. И на сегодня такие договоры заключили уже 320 фирм. Если собственник отказывается, ресурсоснабжающая организация обращается в суд для взыскания разницы в тарифах. Сейчас в суде находятся 86 таких дел.