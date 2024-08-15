На Дону коммерсанты задолжали 1 млн рублей, платив за свет по дешевому тарифу

При выявлении незаконного потребления электроэнергии компания предлагает владельцам недвижимости в досудебном порядке заключить договор энергоснабжения по тарифу «Прочие», который соответствует коммерческим организациям. И на сегодня такие договоры заключили уже 320 фирм. Если собственник отказывается, ресурсоснабжающая организация обращается в суд для взыскания разницы в тарифах. Сейчас в суде находятся 86 таких дел.