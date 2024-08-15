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На Дону школу оборудовали для маломобильных жителей после вмешательства прокуратуры

В Аксайском районе школа получила иск за отсутствие условий для маломобильных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе школу оборудовали для маломобильных жителей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры 15 августа.

Согласно опубликованной информации, школа в станице Грушевской не оборудована для жителей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении отсутствовали поручни, а специальная разметка ступеней отсутствовала.

— В интересах социально незащищенной категории граждан прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, — говорится в сообщении.

Все нарушения были устранены.