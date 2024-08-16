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В центре Перми перекроют улицы ради забега «Тёмные ночи»

Кроме того, за сутки в районе проведения мероприятия нельзя будет парковаться.

Источник: Яндекс-карты

В Перми ограничат движение и парковку транспорта из-за забега «Тёмные ночи».

Как сообщает министерство транспорта Пермского края, для проведения забега перекроют несколько участков улиц в центре краевой столицы. Маршрут у «Тёмных ночей» такой: Комсомольский проспект — ул. Белинского — ул. Сибирская.

Таким образом, перекрыты будут следующие участки:

— ул. Сибирская от улицы Белинского до улицы Швецова; — ул. Белинского от Комсомольской площади до ул. Сибирской; — Комсомольский проспект от ул. Чкалова до ул. Революции;- Комсомольская площадь.

Кроме того, с 22:00 16 августа до 01:00 часа 18 августа в Перми запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на площади перед Муниципальным дворцом культуры им. Солдатова и на прилегающих к маршруту забега улицах, в том числе:

— улица Коминтерна;- улица Павла Соловьева;- улица Юрия Смирнова;- улица Полины Осипенко;- 1- Красноармейская;- улица Тимирязева.

В Минтрансе просят автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и заранее продумать маршруты поездок.

В это же время в городе будут действовать и другие ограничения движения: к примеру, перекрыт будет проезд от Пермского моторного завода к улице Куйбышева, а также участок улицы Яблочкова.