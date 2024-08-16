В центре Перми перекроют улицы ради забега «Тёмные ночи»

Кроме того, с 22:00 16 августа до 01:00 часа 18 августа в Перми запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на площади перед Муниципальным дворцом культуры им. Солдатова и на прилегающих к маршруту забега улицах, в том числе: