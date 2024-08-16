Дмитрий Махонин встретился с семьями-участниками всероссийского конкурса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с семьями-участниками финала всероссийского конкурса «Семья года».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, встреча прошла в «ИльТЮЗион». Перед этим артисты театра юного зрителя провели для семей Шпак, Вергизовых, Максимовых, Мехоношиных и Саришвилли индивидуальную экскурсию по театральному кварталу и зданию новой сцены Пермского ТЮЗа.
Глава региона отметил, что активные семьи служат примером для других и поблагодарил их за участие в проектах. Дмитрий Махонин отметил, что взаимная поддержка, уважение, трудолюбие, любовь к Родине — это ценности, на которых держится наш край и вся страна.
Представители семей рассказали об участии во всероссийском конкурсе.
Супруги Вергизовы являются артистами Кубанского казачьего хора. Их младшая дочь тоже пошла в искусство — в Санкт-Петербурге преподаёт в академии, имеет свой театр.
«Идёт по моим стопам — я 42 года проработала в детской школе искусств преподавателем по классу баяна, мой отец, кстати, играл на гитаре», — рассказала мама Наталья Вергизова.
«Если все эти “я” работают — значит семья будет крепкая и в ней будет счастье», — считает Наталья.
Владимир Шпак поделился секретами воспитания в своей семье.
«Эгоизм подавляем, советуем брать положительный пример со сверстников, старших братьев, которые выбрали профессию военных, дедов и прадедов. Я всем всегда говорю, что русский человек — самый умный, грамотный, терпеливый, мужественный и милосердный. И мы должны быть такими же, чтить историю и быть похожими на своих предков, быть настоящими людьми», — отметил он.
Конкурс «Семья года» проводится уже с 2016 года. Он помогает выявлять и показывать семьи, чьи примеры любви, заботы друг о друге, бережного отношения к своим корням могут служить ориентиром для других.
В 2024 году в конкурсе приняли участие 11 тысяч семей со всей страны. Больше половины из них — многодетные.