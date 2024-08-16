Дмитрий Махонин встретился с семьями-участниками всероссийского конкурса

«Эгоизм подавляем, советуем брать положительный пример со сверстников, старших братьев, которые выбрали профессию военных, дедов и прадедов. Я всем всегда говорю, что русский человек — самый умный, грамотный, терпеливый, мужественный и милосердный. И мы должны быть такими же, чтить историю и быть похожими на своих предков, быть настоящими людьми», — отметил он.