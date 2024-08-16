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Дмитрий Махонин встретился с семьями-участниками всероссийского конкурса

Представители семей рассказали об участии во всероссийском конкурсе.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с семьями-участниками финала всероссийского конкурса «Семья года».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, встреча прошла в «ИльТЮЗион». Перед этим артисты театра юного зрителя провели для семей Шпак, Вергизовых, Максимовых, Мехоношиных и Саришвилли индивидуальную экскурсию по театральному кварталу и зданию новой сцены Пермского ТЮЗа.

Глава региона отметил, что активные семьи служат примером для других и поблагодарил их за участие в проектах. Дмитрий Махонин отметил, что взаимная поддержка, уважение, трудолюбие, любовь к Родине — это ценности, на которых держится наш край и вся страна.

Представители семей рассказали об участии во всероссийском конкурсе.

Супруги Вергизовы являются артистами Кубанского казачьего хора. Их младшая дочь тоже пошла в искусство — в Санкт-Петербурге преподаёт в академии, имеет свой театр.

«Идёт по моим стопам — я 42 года проработала в детской школе искусств преподавателем по классу баяна, мой отец, кстати, играл на гитаре», — рассказала мама Наталья Вергизова.

За 41 год совместной жизни супруги вывели такую формулу: «я люблю, я уважаю, я поддерживаю, я помогаю, иногда я уступаю».

«Если все эти “я” работают — значит семья будет крепкая и в ней будет счастье», — считает Наталья.

Владимир Шпак поделился секретами воспитания в своей семье.

«Эгоизм подавляем, советуем брать положительный пример со сверстников, старших братьев, которые выбрали профессию военных, дедов и прадедов. Я всем всегда говорю, что русский человек — самый умный, грамотный, терпеливый, мужественный и милосердный. И мы должны быть такими же, чтить историю и быть похожими на своих предков, быть настоящими людьми», — отметил он.

Конкурс «Семья года» проводится уже с 2016 года. Он помогает выявлять и показывать семьи, чьи примеры любви, заботы друг о друге, бережного отношения к своим корням могут служить ориентиром для других.

В 2024 году в конкурсе приняли участие 11 тысяч семей со всей страны. Больше половины из них — многодетные.