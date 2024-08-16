Построение вне игры

Управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко отмечает, что собственник павильона строил свою позицию на заключении специалиста, с которым не согласился суд. При этом в решении не описаны допущенные в заключении ошибки, а также мотивы, по которым оно было отвергнуто, что в дальнейшем может быть истолковано как нарушение процессуального законодательства. «Вызывает удивление, что никто не заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы для подтверждения заключения либо его опровержения, — говорит господин Солощенко. — Такое ходатайство значительно повысило бы шансы собственника павильона не только в первой, но и в вышестоящих инстанциях. Решение может быть отменено при условии, что апелляционная инстанция все же согласится с выводами заключения или посчитает, что спор не мог быть разрешен без проведения судебной экспертизы».