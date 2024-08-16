Построение вне игры

Спорный павильон, где продается атрибутика «Амкара», был установлен еще в 2016 году. По словам болельщиков, fаn shop является частью фанатского сообщества клуба, возможность его сноса они оценивают крайне негативно. Изначально объект находился в собственности муниципалитета, но еще до установки, как и имущественный комплекс стадиона «Звезда», в 2014 году был передан в безвозмездное пользование общественной организации «Футбольный клуб “Амкар”». В ноябре 2018 года общественная организация была признана банкротом, спортивный комплекс был возвращен городским властям и передан в пользование ГКУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП). Администрация Перми пыталась через суд признать право муниципальной собственности на спорный павильон, но в 2021 году в удовлетворении этих требований было отказано. В 2022 году в рамках продажи имущества общественной организации павильон был продан АНО «Футбольный клуб “Амкар”».
Как следует из материалов дела, в заявлении ФК «Амкар» ссылался на то, что павильон не подлежит демонтажу, поскольку является собственностью некоммерческой организации. Решение о демонтаже, по мнению представителей клуба, не соответствует закону и нарушает права клуба в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме того, заявитель считает, что наличие киоска не нарушает права и законные интересы администрации.
Суд с позицией заявителя не согласился. Из решения следует, что спорный объект находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету и передан в бессрочное пользование краевому учреждению «Центр спортивной подготовки». Павильон был установлен самовольно, без заключения договора аренды и согласования с департаментом земельных отношений Перми. ЦСП представил в суд отзыв о том, что не согласовывал размещение объекта. Таким образом, правовые основания размещения киоска на этом земельном участке отсутствуют.
Собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с позицией клуба, говорит, что демонтировать павильон им бы не хотелось. «Это действительно важное место, которое у многих, как и стадион “Звезда”, ассоциируется с “Амкаром”, — отметил он.— Думаю, мы будем обсуждать с администрациями города и района возможность его сохранения. Если договориться не удастся, то нужно будет искать варианты, куда его можно перенести недалеко от стадиона. Поскольку это точка для фанатов, то ее место — недалеко от арены».
Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова считает позицию суда законной и обоснованной. По ее словам, при размещении объектов НТО ключевыми являются два условия: закрепление объекта в соответствующей схеме нестационарных торговых объектов и получение права в отношении земельного участка, где расположен или планируется к расположению данный объект. «В рассматриваемом деле ни первое, ни второе условие выполнено не было, — отмечает эксперт.— Кроме того, муниципалитет предоставил участок на праве безвозмездного пользования третьему лицу. Поэтому именно оно является надлежащим землепользователем, и вполне справедливо, что никто иной не вправе размещать свое имущество, в том числе нестационарный торговый объект, на данной территории».
Управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко отмечает, что собственник павильона строил свою позицию на заключении специалиста, с которым не согласился суд. При этом в решении не описаны допущенные в заключении ошибки, а также мотивы, по которым оно было отвергнуто, что в дальнейшем может быть истолковано как нарушение процессуального законодательства. «Вызывает удивление, что никто не заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы для подтверждения заключения либо его опровержения, — говорит господин Солощенко. — Такое ходатайство значительно повысило бы шансы собственника павильона не только в первой, но и в вышестоящих инстанциях. Решение может быть отменено при условии, что апелляционная инстанция все же согласится с выводами заключения или посчитает, что спор не мог быть разрешен без проведения судебной экспертизы».