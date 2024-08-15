В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

«Мы стояли на улице Белинского и увидели объект, похожий на ракету. Когда он приблизился, видно было пламя отчетливо и дым. Поначалу мы не поняли, что это, а потом увидели новости и были в шоке, что это был падающий самолет. Были сильный гул и грохот, похожий на гром. Он горел в полете», — рассказал «Газете.Ru» один из очевидцев Марк.