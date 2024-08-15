Держать марки: фильм «Филателия» победил в Выборге

То же можно сказать о другом обладателе Спецприза жюри и тоже дебюте, «Ровеснике» Федора Кудрявцева. Это мокьюментари с элементами «фаунд футадж» — последнее переводится как «найденные пленки», как будто мы нашли старую хронику, но на самом деле всё это сыграно актерами. Отчисленный студент максимально бурно проживает лето, снимая себя на камеру, а параллельно пишет интервью с участниками стартапа из Рунета 90-х. Мы сразу понимаем, что «документальность» сюжета — просто прием, уловка, и даже если мы не знаем этого заранее, то как только «интервью» начинает давать Александр Яценко (а за ним Анна Михалкова, Даниил Спиваковский, Артем Шевченко), мы понимаем, что никакой документалистикой тут не пахнет. Зато мы можем оценить, насколько мастерски Кудрявцев воссоздает 90-е на «VHS-записях» и как блестяще он использует дипфейки, потому что все именитые актеры сыграли персонажей и в молодости тоже. Фильму не хватает мысли и материала, это упражнение, доказывающее владение профессией. И он будет интереснее скорее продюсерам, которые ищут режиссеров на свои проекты, чем широкому зрителю.