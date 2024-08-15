Певица Юта рассказала о посвященном героям СВО новом альбоме

«Сейчас вообще очень важно просто встречаться с людьми и объединяться, будь это концертная площадка, будь это госпиталь. Патриотизм — это любовь в первую очередь. Альбом будет о любви. Любовь она же бывает разная, она бывает к отцу, к матери, к Родине», — сказала певица.
Перед этим Юта порадовала фанатов давно полюбившимися слушателям хитами.
Юта давала концерты в Донбассе с 2014 года. Она выступала для российских военнослужащих в Сирии, а также на передовой в зоне спецоперации на Украине — туда певица вновь собирается вернуться уже с новым альбомом.
В конце июля рэпер ST исполнил новую песню о бойцах СВО на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму. В беседе с «Известиями» рэпер отметил, что сейчас самое время для песен с глубоким смыслом.