Певица Юта рассказала о посвященном героям СВО новом альбоме

«Сейчас вообще очень важно просто встречаться с людьми и объединяться, будь это концертная площадка, будь это госпиталь. Патриотизм — это любовь в первую очередь. Альбом будет о любви. Любовь она же бывает разная, она бывает к отцу, к матери, к Родине», — сказала певица.