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Певица Юта рассказала о посвященном героям СВО новом альбоме

Народная артистка России, певица Юта рассказала 15 августа о работе над новым альбомом, посвященным героям спецоперации по защите Донбасса. Творческая встреча с ней прошла на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

«Сейчас вообще очень важно просто встречаться с людьми и объединяться, будь это концертная площадка, будь это госпиталь. Патриотизм — это любовь в первую очередь. Альбом будет о любви. Любовь она же бывает разная, она бывает к отцу, к матери, к Родине», — сказала певица.

Перед этим Юта порадовала фанатов давно полюбившимися слушателям хитами.

Юта давала концерты в Донбассе с 2014 года. Она выступала для российских военнослужащих в Сирии, а также на передовой в зоне спецоперации на Украине — туда певица вновь собирается вернуться уже с новым альбомом.

В конце июля рэпер ST исполнил новую песню о бойцах СВО на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму. В беседе с «Известиями» рэпер отметил, что сейчас самое время для песен с глубоким смыслом.