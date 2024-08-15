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В Симферополе встретят паралимпийца, который на ручном велосипеде доехал из Сочи

Параатлет Ярослав Святославский преодолевает 845 километров за шесть дней.
Источник: Комсомольская правда

В Симферополе встретят паралимпийца, который на ручном велосипеде едет из Сочи. Об этом сообщили нашли коллеги из «КП — Кубань».

Согласно опубликованной информации, параатлет добрался до Симферополя.

в рамках одиночного ультратриатлона. Ярослав начал свой путь из Сочи. Его цель — проделать путь в 845 километров, чтобы привлечь внимание общественности к людям со спинномозговыми травмами и создать Фонд поддержки нейротехнологий.

— На ручном велосипеде и спортивной беговой коляске Ярослав преодолел Крымский, проехал Керчь и по трассе «Таврида» отправился в Симферополь, — говорится в сообщении.

Сотни россиян поддерживают и внимательно следят за успехами паралимпийца. Каждый верит в спортсмена.