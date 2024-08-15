Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемую в дискредитации армии педиатра Буянову

Акиньшина рассказала, что пришла в московскую поликлинику № 140 с двумя детьми, так как у ее семилетнего сына появились проблемы с глазом. Во время осмотра мальчик стал капризничать, а Акиньшина сообщила, что у ее сына недавно погиб отец на СВО, поэтому появились трудности с поведением ребенка. В ответ педиатр якобы сказала, что мужчина был «законной целью для Украины» и они сами виноваты. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев утверждает, что на приеме его подзащитная «лишь установила подозрение на “расстройство поведения”, а мать, возможно, пришла в ярость, подумав, что из ее сына хотят сделать больного».