Турпоток в нацпарки и заповедники вырос на 14% сначала года

С начала года особо охраняемые природные территории посетили 9,22 млн человек, это на 14% больше, чем в прошлом году. В лидерах по посещению нацпарки «Кисловодский», «Сочинский» и «Куршская коса». Об этом «Российской газете» рассказали в Росзаповедцентре.
«За первые семь месяцев 2024 года количество посетителей федеральных ООПТ составило 9,22 млн человек, что на 14% больше, чем на 1 августа 2023 года, когда посещаемость составила 8,05 млн человек. Лидером по количеству туристов стал национальный парк “Кисловодский” — его гостями стало более 3 млн человек. В “тройку” самых популярных у туристов заповедных территорий по традиции вошли национальный парк “Сочинский” — его посетили 1,55 млн человек, и национальный парк “Куршская коса”, с которым познакомились 680 тыс. человек», — отметила руководитель Росзаповедцентра Минприроды Дарья Мацук.
В этом году еще в трех нацпарках появились визит-центры: в «Мещерском» (Рязанская область), «Русской Арктике» (Архангельская область) и «Сайлюгемском» (Республика Алтай). В национальном парке «Красноярские Столбы» (Красноярская область) появился кольцевой экомаршрут «Легенды Такмака», на котором можно узнать легенды о скалах Такмаковского района и обитателях «Красноярских Столбов». Экомаршрут протяженностью 8 км позволяет в том числе подняться к скальному массиву Ермак. Это непростой участок с крутым уклоном до 50 градусов. Там открывается красивый вид на скалы Такмаковского района.
«Уникальность этой тропы в том, что в ее благоустройстве применены разные технологии. Если раньше мы делали только настилы или лестницы, то здесь применялся комбинированный тип. В зависимости от рельефа, есть и террасирование с перемещением грунта, и засыпные ступени, и металлическая конструкция, и деревянные настилы на винтовых сваях. Все сделано для того, чтобы гостям нацпарка было удобно ходить. Надеюсь, что в следующем году силами волонтеров мы продолжим начатое дело. И это будет хороший закольцованный маршрут», — рассказывает директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.
Национальный парк «Плещеево озеро» (Ярославская область) в этом году стал еще комфортнее для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметила руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма», заместитель руководителя Росзаповедцентра Минприроды России Людмила Поплавская, в нацпарке планируется развивать территорию дендрологического сада как многофункциональный эколого-просветительский познавательный туристический центр, который будет включать комплекс инфраструктурных объектов для развития экологического и познавательного туризма, ведь в его коллекция насчитывает свыше 50 тыс. растений 780 наименований.
В Калужской области в национальном парке «Угра» открылся первый в мире музей русской выхухоли, где можно ее увидеть и услышать. Директор нацпарка Виктор Гришенков отметил, что несмотря на создание нацпарка и резкое сокращение браконьерства, численность вида повсеместно уменьшается, в том числе — в связи с изменением климата.
«Нерегулярный характер паводков и недостаточный уровень половодья ведет к заболачиванию пойменных озер — основных мест обитания выхухоли. По результатам учетов 2017 г. на территории нацпарка обитает немногим более 300 зверьков», — пояснил Гришенков.
Веревочный экопарк «Мир птиц» начал свою работу на территории Нижне-Свирского заповедника (Ленинградская область).
Там есть три трассы разных уровней сложности — «Путь орлана», «Путь совы» и «Путь пищухи», они позволят взглянуть на жизнь леса глазами его пернатых жителей и научат прислушиваться к их голосам.
На территории заказника «Позарым», который находится в управлении Хакасского заповедника (Республика Хакассия), этим летом состоялась презентация новой площадки — ретрит зоны с гамаками и настилами «Путешествие к себе». В ретрит зоне, которая доступна для посетителей на протяжении всего летнего сезона, можно успокоить поток мыслей, побыть в тишине, сконцентрироваться на ощущениях, обрести гармонию с собой и окружающим миром.
«Эколого-экскурсионный комплекс заказника “Позарым” как нельзя кстати подходит для этих целей: здесь вам и цифровой детокс, и природа высокогорья, и возможность побыть наедине с собой, — рассказал директор заповедника “Хакасский” Виктор Непомнящий.
Эксперт фонда «Природа и люди» в области ответственного потребления и устойчивого развития Марина Серякова отмечает, что популярность внутреннего туризма растет уже несколько лет, это началось еще во времена пандемии, когда появились ограничения на поездки в другие страны. После этого рост укреплялся за счет «сарафанного радио».
«Довольные туристы возвращались из ранее неизведанных природных мест и эмоционально делились с друзьями и знакомыми, в каком чудесном месте они побывали. И теперь запущенная первопроходцами “волна” становится только больше. Параллельно с этим особо охраняемые природные территории с каждым годом совершенствуют инфраструктуру для приема гостей. Строятся новые гостевые дома, смотровые площадки, экотропы. С каждым годом поездки на в такие заповедные места становятся все комфортнее, а следовательно — популярнее», — говорит Серякова.
По ее словам, одним из важнейших вопросов, который стоит улучшить на особо охраняемых природных территориях — это вопрос ответственного потребления и в частности — сбора мусора, который оставляют туристы.
«Во многих ООПТ система обращения с мусором требует доработки. Где-то не хватает информационных табличек про организованный раздельный сбор мусор, где-то требуется пресс-станок для сокращения объема накапливаемого вторсырья, где-то пришло время модернизировать всю инфраструктуру. Также очень важно разрабатывать и внедрять зеленые решения для ООПТ, которые помогут заповедникам и национальным паркам решать целый спектр актуальных задач с меньшими затратами и более экологичными способами — например, устанавливать в них альтернативные источники энергии», — считает она.