Турпоток в нацпарки и заповедники вырос на 14% сначала года

«Уникальность этой тропы в том, что в ее благоустройстве применены разные технологии. Если раньше мы делали только настилы или лестницы, то здесь применялся комбинированный тип. В зависимости от рельефа, есть и террасирование с перемещением грунта, и засыпные ступени, и металлическая конструкция, и деревянные настилы на винтовых сваях. Все сделано для того, чтобы гостям нацпарка было удобно ходить. Надеюсь, что в следующем году силами волонтеров мы продолжим начатое дело. И это будет хороший закольцованный маршрут», — рассказывает директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.