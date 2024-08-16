Какую погоду принесут в Крым гребни Азорского антициклона

«Ветер восточный, северо-восточный ночью 5−10 м/с; днем 7−12 м/с, 18 августа порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на южном и восточном побережье до +23; днем +28…33, в горах +21…26», — уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30°.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17…22, днем потеплеет до +27..31.