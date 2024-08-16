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Какую погоду принесут в Крым гребни Азорского антициклона

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В пятницу высотный и приземный барические гребни Азорского антициклона обусловят на полуострове сухую и солнечную погоду. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +31° 4 м/с 46% 759 мм рт. ст. +29°

«Ветер восточный, северо-восточный ночью 5−10 м/с; днем 7−12 м/с, 18 августа порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на южном и восточном побережье до +23; днем +28…33, в горах +21…26», — уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +28…30°.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +17…22, днем потеплеет до +27..31.