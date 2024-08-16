Недетский мир: драки в Сеуле, девочка-целительница и братья-маугли

Бандиты проливают кровь за биткоин и падают под ударами пудовых кулаков правосудия в четвертом части корейского боевика. Девочка, попавшая на остров морем, несет не только исцеление, но и смерть в канадской мистической драме. Кроненберг и Вендерс говорят о будущем кино в документальной картине. Также среди новинок российский летний ромком про девушку с двумя женихами и реальная история французских братьев, одичавших в лесу и вернувшихся в лоно цивилизации, с Матьё Кассовицем в главной роли. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в выходные.
Режиссер: Хо Мён-хэ В ролях: Ма Дон-сон, Ким Му-ёль, Пак Чи-хван.
Южнокорейский комедийный экшен — и уже четвертая часть про похождения непобедимого здоровяка-полицейского, который успешно борется с беззаконием с помощью кулаков. На этот раз он расследует убийство соотечественника-программиста на Филиппинах и выходит на преступных владельцев онлайн-казино, державших жертву в заточении.
По сравнению с первыми частями, снятыми другими режиссерами, брутальности стало значительно меньше, а юмора — больше. Что-то осталось неизменным — главный невозмутимый злодей традиционно колоритен, а коронный удар правой тяжеловеса Ма Сок-то по-прежнему впечатляет.
Как ни странно, ближайшие аналогии не азиатские боевики, а французские полисьеры, где Бельмондо так же играючи лупил преступников по физиономии и не особо слушался начальства. Пара предыдущих фильмов выходила в российском прокате, а обаятельный Ма Дон-сока уже успел полюбиться зрителям, в том числе за роли в собравшем приличную кассу на родине и за рубежом «Поезде в Пусан» и марвеловском блокбастере «Бессмертные». Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале.
Режиссер: Оливье Касас. В ролях: Матьё Кассовиц, Иван Атталь, Джинн Абрахам.
В конце 40-х годов двое маленьких братьев, брошенных матерью в лагере отдыха близ Ла-Рошели, убегают в лес. Там они прячутся в хижине и выживают, питаясь ягодами и рыбой. Через семь лет детей, одичавших как Маугли, находят, и после этого начинается медленный и мучительный процесс их интеграции в общество. Уже в зрелом возрасте один из братьев пропадает, а второй отправляется на его поиски в Канаду. Трогательная и немногословная французская драма о братской любви и изживании травм детства. В главных ролях — Матьё Кассовиц (режиссер «Ненависти», актер в «Амели») и Иван Атталь. Фильм снят по реальной истории, которую режиссеру Оливье Касасу рассказал его приятель, пожилой архитектор, он придется по душе поклонникам неспешного и вдумчивого европейского кино.
Режиссер: Любна Плейост. В ролях: Вим Вендерс, Одри Диван, Дэвид Кроненберг, Йоаким Триер, Джеймс Грэй, Арно Деплешен, Линн Рэмси.
В 1982 году Вим Вендерс снял в каннском отеле приятелей-режиссеров, рассуждающих о будущем кино (вернее о том, насколько это будущее сомнительно). Прошло сорок лет, и французская актриса и режиссер Любна Плейост повторила его эксперимент, пригласив на беседу новое поколение частых гостей Канн.
Свои прогнозы о дальнейшей судьбе важнейшего из искусств дают, кроме Вендерса, Баз Лурман, Дэвид Кроненберг, Паоло Соррентино, Джеймс Грэй, Рубен Эстлунд и другие кинематографисты. Настоящий подарок всем синефилам и редкий шанс услышать из первых уст авторитетное мнение, умерло кино или всё-таки нет. Снявшая фильм Плейост широкому зрителю известна исключительно по мини-роли в фильме Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”.
Режиссер: Кристиан Спаркс. В ролях: Фрэнсис Фишер, Клейн Кроуфорд, Майкл Грейерс.
Лодку с девочкой выбрасывает на остров, и мэр деревушки ее удочеряет. Вскоре выясняется, что она обладает способностью исцелять людей и призывать рыбу в сети. Некоторые даже перестают стареть. Община счастлива, пока ребенок не теряет свой дар, и тогда люди начинают роптать.
Канадская мистическая драма о темной стороне человеческой природы с красивой операторской работой и достойной игрой актеров напоминает творчество Стивена Кинга и М. Найта Шьямалана. Одну из главных ролей сыграла Фрэнсис Фишер из «Титаника» и «Непрощённого», а лицо губернатора деревушки будет знакомо многим по сериалу «Смертельное оружие». Отдельное удовольствие доставляют виды острова Ньюфауленд, где снимали картину.
Режиссеры: Кирилл Клепалов, Денис Куклин. В ролях: Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин.
Аня готовится к свадьбе и всё никак не может решиться рассказать об избраннике родителям. Мама тем временем нашла для нее идеального жениха в лице соседа по даче. Как водится, появление сразу двух потенциальных мужей приводит к череде забавных ситуаций. Летняя семейная комедия с Анастасией Уколовой из сериала «Куколка», Анной Ардовой и Николаем Добрыниным снята на живописном озере Таватуй в Свердловской области. Один из режиссеров проекта Кирилл Клепалов работал оператором на хите «Я худею» и драмах Юрия Быкова, а еще снимал концерты и клипы «Арии» и Brainstorm.