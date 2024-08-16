Недетский мир: драки в Сеуле, девочка-целительница и братья-маугли

В конце 40-х годов двое маленьких братьев, брошенных матерью в лагере отдыха близ Ла-Рошели, убегают в лес. Там они прячутся в хижине и выживают, питаясь ягодами и рыбой. Через семь лет детей, одичавших как Маугли, находят, и после этого начинается медленный и мучительный процесс их интеграции в общество. Уже в зрелом возрасте один из братьев пропадает, а второй отправляется на его поиски в Канаду. Трогательная и немногословная французская драма о братской любви и изживании травм детства. В главных ролях — Матьё Кассовиц (режиссер «Ненависти», актер в «Амели») и Иван Атталь. Фильм снят по реальной истории, которую режиссеру Оливье Касасу рассказал его приятель, пожилой архитектор, он придется по душе поклонникам неспешного и вдумчивого европейского кино.