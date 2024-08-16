И не умереть: что не так с четвертым сезоном «Эмили в Париже»

А вот к тому, как развивается сюжет в четвертом сезоне, и к некоторым ходам есть вопросы. Например, лучшей подруге Эмили Минди предстоит защищать Францию на «Евровидении». В первой серии группа приходит на встречу по поводу предстоящего состязания, ищет деньги на участие. А потом не то, что о песенном конкурсе, а просто о том, что Минди вообще поет, создатели напоминают лишь в четвертой серии. Про сам конкурс больше речи не возникает. Очевидно, что к этой линии проект еще вернется, но сложно не обратить внимание уже сейчас: «А что там с “Евровидением”?».