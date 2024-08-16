И не умереть: что не так с четвертым сезоном «Эмили в Париже»

На Netflix состоялась премьера четвертого сезона «Эмили в Париже», который тут же стал доступен в Сети в том числе с русским переводом. Продолжение состоит из двух частей. Первые пять серий вышли 15 августа, остальные появятся 12 сентября. Героиня Лили Коллинз продолжает носить безумные кукольные наряды, вторгаться в жизнь всех вокруг и делает выбор между двумя мужчинами — французским шеф-поваром Габриэлем и британцем Алфи. Об этом, а также о том, за что критики обругали продолжение, — в материале «Известий». Осторожно, спойлеры!
Комедийно-драматический сериал «Эмили в Париже» вышел в 2020 году и стал хитом Netflix. Впоследствии он радовал поклонников новыми сезонами каждый год. Правда, съемки четвертого откладывались из-за забастовки Гильдии сценаристов, о чем писали зарубежные СМИ.
В центре сюжета сериала — типичная американка, которая приезжает в столицу Франции по работе. Она строит карьеру, заводит друзей и крутит романы с парижанами. Главную роль играет Лили Коллинз. Шоураннер проекта — создатель «Секса в большом городе» Даррен Стар.
Четвертый сезон «Эмили в Париже» не изменяет своей эстетике — это всё тот же мир, на который смотришь словно сквозь розовые очки. Он похож на кукольный домик, точнее, на городок — с идеальными улочками и интерьерами, где нет ни одного небрежно оставленного предмета, а люди одеваются так, словно собираются не в офис или на рядовой обед, а съехались на fashion-week, когда французская столица кишит модниками всех мастей.
Первенство в этом деле — за главной героиней в исполнении Лили Коллинз. Она продолжает с завидной регулярностью менять причудливые и порой безумные наряды конфетных оттенков. Даже на пробежке Эмили Куппер в цветочной яркой жилетке, с отличным макияжем и идеально уложенной челкой, похоже, зафиксированной лаком Taft «Три погоды» (и да — куклы не потеют). До того идеальная, будто Барби, которую только-только вынули из новенькой коробки. С другой стороны, она не просто бегает, но и стреляет глазками. «Париж просто кишит мужчинами!» — делится американка открытием с подругой.
Поведение и эмоции у героев — под стать их внешнему виду, «сладенькие». Даже в моменты горького расставания, ужаса от случайно вырвавшегося ругательства или при стычке двух парней из-за дамы. Всё ждешь, что кто-нибудь из них уже ударит, но они для этого слишком дружелюбные.
«Мыльное, глупое веселье продолжается, умудряясь поддерживать связь между главными героями — группой из четырех потрясающе выглядящих людей, которые никак не могут определиться, с кем они будут жить долго и счастливо. Появляются и более серьезные темы, в том числе сюжетная линия #MeToo с участием французской начальницы Эмили Сильви (Филиппина Леруа-Больё), которая решается с апломбом», — описывает первую часть продолжения Саманта Миллер из People.
В этом легком настроении — вся прелесть сериала. Описать его можно одним словом — очаровательный. Поэтому за добрую наивность, а местами искусственность он критики не заслуживает. «Эмили в Париже» был таким изначально, да и в целом не претендовал на статус великого произведения кинематографа.
А вот к тому, как развивается сюжет в четвертом сезоне, и к некоторым ходам есть вопросы. Например, лучшей подруге Эмили Минди предстоит защищать Францию на «Евровидении». В первой серии группа приходит на встречу по поводу предстоящего состязания, ищет деньги на участие. А потом не то, что о песенном конкурсе, а просто о том, что Минди вообще поет, создатели напоминают лишь в четвертой серии. Про сам конкурс больше речи не возникает. Очевидно, что к этой линии проект еще вернется, но сложно не обратить внимание уже сейчас: «А что там с “Евровидением”?».
Сама история стала менее интригующей. Дело даже не в том, что Эмили наконец делает выбор между шеф-поваром Габриэлем и британцем Алфи (впрочем, вероятно, в этих «треугольниках», которым в сериале нет конца, продолжатся перестановки). А в том, что неожиданного в этих отношениях поубавилось, и по-настоящему будоражащего волнения и предвкушения все эти любовные терзания и метания одних к другим не вызывают. Мы поняли, что они все друг друга любят и с кем-нибудь да будут. Хотя — кто знает, может, создатели приберегли новых персонажей, которые добавят страстных переживаний, на предстоящие серии.
Только вот никакой надежды на будущее авторы не дали и избежали попытки закончить пятый эпизод на самом интересном, чтобы зрители до сентября кусали в предвкушении локти.
«Эта партия эпизодов заканчивается пожиманием плечами. Помните, как на выпускных экзаменах по французскому языку нас учили расправлять плечи и вздыхать, чтобы выразить общее безразличие? Заключительная фраза, по сути, становится телевизионным эквивалентом этого жеста: “Так сойдет”, — делится разочарованием Кэти Россейнски из The Independent.
Отзывы зарубежных критиков в целом пока не самые хвалебные. Лейла Латиф из The Guardian пишет, что происходящее так же захватывающе, как процесс высыхания краски с оговоркой «если вы ее ненавидите».
«Эта телевизионная черная дыра лишена сюжета, харизмы и интриги. Абсолютно ничего не происходит, за исключением странного разговора с мертвыми глазами о цене крема для лица», — пишет критик.
Тем не менее у сериала, очевидно, сложилась своя преданная аудитория, которая вернется к нему осенью за этими ни к чему не обязывающему позитивному сюжету, жизнерадостному настроению и приятной цветной картинке.