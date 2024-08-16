Что можно и нельзя делать в день Антона Вихровея 16 августа на Малинник

Православная церковь 16 августа вспоминает святого Исаакия Далматского. В народе отмечают день Антона Вихровея. Все дело в том, что с указанной даты начинаются сильные ветры. Также в названный день вспоминают святого Исаакия Малинника. К 16 августа как раз созревает малина.
Что нельзя делать 16 августа
Не следует делать уборку в доме. Запрещено выносить мусор. Согласно приметам, можно вместе с ним вынести счастье из дома. Не рекомендуется ругаться, провоцировать конфликты с родственниками. Считается, что подобным можно спровоцировать серьезный скандал. День не подходит для планирования венчаний.
Что можно делать 16 августа
По традиции, 16 августа женщины собирали ягоды, а также грибы в лесу. Кроме того, с указанной даты также было принято собирать поздние сорта малины.
Согласно приметам, сильный ветер предупреждает про морозную зиму. Если 16 августа идет дождь, то непогода затянется на долгое время. Кроме того, по погоде в названную дату узнавали, каким окажется октябрь.