Что можно и нельзя делать в день Антона Вихровея 16 августа на Малинник

Православная церковь 16 августа вспоминает святого Исаакия Далматского. В народе отмечают день Антона Вихровея. Все дело в том, что с указанной даты начинаются сильные ветры. Также в названный день вспоминают святого Исаакия Малинника. К 16 августа как раз созревает малина.