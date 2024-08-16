Путин обсудил с Дмитрием Миляевым ситуацию в Тульской области

Важнейшая сфера — это здравоохранение. Здесь у Тульской области тоже есть свои достижения. «Благодаря вам и вашим поручениям мы реализовали четыре крупных проекта: перинатальный центр, два корпуса клинической детской больницы и, конечно, онкологический центр. Все функционируют на сегодняшний момент», — рассказал врио губернатора. Но остаются и нерешенные проблемы. Одна из них — нехватка кадров. «Не решили пока это на 100 процентов, но тем не менее работу эту будем продолжать», — сказал Миляев. «Врачей не хватает все равно», — заметил в ответ президент. Врио губернатора сообщил, что с сентября запускаются дополнительные меры для решения этого вопроса. «Конечно, хорошо себя зарекомендовала история, связанная с предоставлением служебного жилья с возможностью последующего выкупа», — отметил он.