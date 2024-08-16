Путин обсудил с Дмитрием Миляевым ситуацию в Тульской области

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым и пожелал ему успехов на предстоящих выборах в сентябре. Глава государства также обратил внимание на нехватку в регионе врачей и отметил, что до выборов есть время сделать первые шаги в развитии региона.
Врио губернатора Тульской области в начале встречи подчеркнул, что приоритетным направлением сегодня является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. «Сегодня у нас действуют 67 мер финансового и нематериального порядка, меры эти добавляем», — сказал он. Миляев также сообщил, что власти Тульской области в сентябре откроют центр для сопровождения участников специальной военной операции (СВО) и их семей. «Будет аккумулировать все те меры государственной поддержки, которые в регионе установлены: по сути дела, и меры поддержки, и решение тех индивидуальных вопросов, которые у ребят будут возникать», — пояснил он.
В регионе стараются решать жилищные вопросы участников СВО и членов их семей. «Во всяком случае, во внеочередном порядке обеспечиваем жильем тех ребят, которые проживают в аварийном жилом фонде либо состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий», — отметил врио губернатора. Он также напомнил о недавнем решении президента об увеличении федеральной разовой выплаты при заключении контракта. «Мы ваше поручение выполнили, соответственно, проиндексировали свою региональную составляющую: увеличили ее до 600 тысяч рублей. Таким образом, фактически ребята, которые сегодня заключают контракт — с 1 августа до конца текущего года, будут получать единовременную выплату суммарно 1 миллион рублей», — доложил он.
Идет работа и на новых территориях. «Подшефные территории у нас находятся в Мариуполе. В 2022—2023 годах на эти нужды были направлены 3,7 миллиарда рублей. Мы восстановили школу, детский сад, общежитие профессионального лицея, 21 многоквартирный дом, прилегающие территории, инженерно-технические коммуникации», — сообщил врио губернатора.
Говоря об экономике Тульской области, Миляев отметил ее стабильное состояние. «У нас положительные индексы и по производству в отрасли сельского хозяйства, и в промышленности по итогам 2023 года показатели достаточно неплохие. На текущий момент тоже положительный тренд отмечается», — сказал он. Отдельное внимание в регионе уделяется развитию отрасли беспилотных авиационных систем. По словам Миляева, на сегодняшний момент в Тульской области производится до двух тысяч беспилотных систем.
Важнейшая сфера — это здравоохранение. Здесь у Тульской области тоже есть свои достижения. «Благодаря вам и вашим поручениям мы реализовали четыре крупных проекта: перинатальный центр, два корпуса клинической детской больницы и, конечно, онкологический центр. Все функционируют на сегодняшний момент», — рассказал врио губернатора. Но остаются и нерешенные проблемы. Одна из них — нехватка кадров. «Не решили пока это на 100 процентов, но тем не менее работу эту будем продолжать», — сказал Миляев. «Врачей не хватает все равно», — заметил в ответ президент. Врио губернатора сообщил, что с сентября запускаются дополнительные меры для решения этого вопроса. «Конечно, хорошо себя зарекомендовала история, связанная с предоставлением служебного жилья с возможностью последующего выкупа», — отметил он.
Одна из болевых точек региона — аварийное жилье, которого в Туле достаточно много. По словам врио губернатора, благодаря федеральной и региональной программам с 2019 по 2023 год расселено более 150 тысяч квадратных метров. «Для нас это был большой шаг — более семи тысяч человек получили благоустроенное жилье», — сообщил он.