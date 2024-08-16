Граждан, незаконно находящихся в России, включат в специальный реестр

У контролируемого лица большой список запретов. Оно не может провести госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, не может купить и зарегистрировать недвижимость, авто, самоходные машины и другие виды техники. Его не допустят до экзаменов на права, ему не заменят и не выдадут российское или международное водительское удостоверение. Ему запрещается открывать счета в наших банках и проводить любые банковские операции. Исключение — «переводы в целях уплаты обязательных платежей». Запрещается заключать брак, менять место жительства или место пребывания в РФ. Список запретов на этом не исчерпан. Перечислены и права полиции — требовать документы, получать доступ туда, где живет иностранец, получать от организаций, в том числе от банков, небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций, документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов контролируемого лица.