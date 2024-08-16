Граждан, незаконно находящихся в России, включат в специальный реестр

Закон об усилении государственного контроля в сфере миграции сегодня публикует «Российская газета». Он касается граждан, находящихся в России без законных оснований. В новом в законе их назвали «контролируемые лица». Их включат в специальный реестр и ограничат им «отдельные права и свободы». Полиция будет обязана устанавливать места, где такие люди находятся. Их можно будет задерживать, доставлять и помещать в спецучреждение, устанавливать личность, брать отпечатки пальцев и фотографировать.
У контролируемого лица большой список запретов. Оно не может провести госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, не может купить и зарегистрировать недвижимость, авто, самоходные машины и другие виды техники. Его не допустят до экзаменов на права, ему не заменят и не выдадут российское или международное водительское удостоверение. Ему запрещается открывать счета в наших банках и проводить любые банковские операции. Исключение — «переводы в целях уплаты обязательных платежей». Запрещается заключать брак, менять место жительства или место пребывания в РФ. Список запретов на этом не исчерпан. Перечислены и права полиции — требовать документы, получать доступ туда, где живет иностранец, получать от организаций, в том числе от банков, небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций, документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов контролируемого лица.
Отдельно сказано, что такие граждане обязаны «воздерживаться от деятельности, наносящей ущерб интересам России, соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство, бережно относиться к окружающей среде, материальным и культурным ценностям РФ, уважать многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения РФ, не препятствовать деятельности органов публичной власти РФ и их должностных лиц, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности». А еще — соблюдать требование о недопустимости искажения исторической правды. Закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2025 года.