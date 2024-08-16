Что произошло в Иркутске в ночь на 16 августа 2024: последние новости

Около 22:18 в Черемховском районе Иркутской области упал военный самолет ТУ-22М3. Воздушным судном оказался бомбардировщик, который выполнял плановый полет. Пилоты увели охваченный огнем самолет от жилых домов и катапультировались. Все члены экипажа найдены и живы.
В двух округах Иркутска мэр города Руслан Болотов объявил режим повышенной готовности. Такие меры необходимы для предупреждения подтоплений приусадебных участков, расположенных вблизи водоемов. Из-за сильных дождей синоптики прогнозируют увеличение уровня воды в реке Иркут до критической отметки и выше.
Глава СК России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав опекунов из Иркутска. У семье Бухашеевых незаконно забрали удочеренную 4-летнюю девочку и передали биологической матери из Таджикистана.
Совместные раскопки в Усольском районе проводят археологи из Иркутска и Китая. Специалисты работают на месте бывшего поселения охотников у реки Белая. За месяц археологических работ были найдены атрибуты домашней утвари, изделия из зеленого нефрита, а также фрагменты оружия: части стрел и копий.
В Иркутске по улице Волгоградская ограничат движение до 20 октября. Автомобилистам придется искать обходные пути и запастись терпением с 30 августа.