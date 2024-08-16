Что произошло в Иркутске в ночь на 16 августа 2024: последние новости

Совместные раскопки в Усольском районе проводят археологи из Иркутска и Китая. Специалисты работают на месте бывшего поселения охотников у реки Белая. За месяц археологических работ были найдены атрибуты домашней утвари, изделия из зеленого нефрита, а также фрагменты оружия: части стрел и копий.