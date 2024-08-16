Вирусолог рассказал о самом распространенном в Москве штамме коронавируса

«Как была очень полиморфная способность у ковида поражать и нервную систему, и легочную систему, и связки те же, и мышечные моменты, так все это остается, но не то, чтобы он (FLiRT — прим. “Ленты.ру”) совсем легкий штамм, потому что я вижу довольно тяжелые случаи. Тем не менее в большинстве это не приводит к каким-то серьезным последствиям у достаточно больших групп, чтобы снова приходилось выделять госпитали, поднимать реанимацию на специальный уровень и так далее», — заключил эксперт.