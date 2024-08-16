Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 августа 2024 года

Жаркие дни потихоньку отступают от Иркутска. Так, 16 августа 2024 года в областном центре температура поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +12. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, будет сохранятся переменная облачность, дождей не предвидится.
ПОГОДА В ИРКУТСКЕ 14 АВГУСТА 2024 ГОДА
По области также не ожидается осадков, будет сухо. Столбик термометра поднимется до +29, а при облачной погоде лишь до +21. Ночью уже довольно холодно: до +8, при прояснении до +2. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, но могут быть порывы до 14 м/с.
В Иркутске утром туман, в течение дня ветер не превысит 4−9 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 16 августа 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области 15 августа 2024.