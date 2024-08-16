Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 августа 2024 года

По области также не ожидается осадков, будет сухо. Столбик термометра поднимется до +29, а при облачной погоде лишь до +21. Ночью уже довольно холодно: до +8, при прояснении до +2. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, но могут быть порывы до 14 м/с.