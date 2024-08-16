Уровень воды в Шелеховском районе вырос на 121 см за 12 часов

Уровень воды в поселке Баклаши Шелеховского района на момент 20:00 15 августа составил 443 см. Это +121 см за 12 часов. Как сообщили в МЧС по Иркутской области, критическая отметка составляет 480 см. В районе Иркутска за 12 часов уровень воды повысился на 108 см и составил 270 см. Критическая отметка — 320 см.