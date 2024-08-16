На овощебазе Иркутска задержали десять нелегальных мигрантов

Полицейские провели рейд на плодоовощной базе. Их основной целью было выявление нарушителей миграционного законодательства. Во время оперативно-профилактического мероприятия проверили 217 человек, десять из которых оказались нелегалами. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Так, у восьми иностранных жителей не было документов, которые подтвержают легальное пребывание на территории России. В отношении них составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, которые направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы страны, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Еще двух иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение порядка выбора места проживания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре пилота успели катапультироваться из падающего бомбардировщика в Черемховском районе. Им помогают врачи, угрозы жизни нет.