На овощебазе Иркутска задержали десять нелегальных мигрантов

— Так, у восьми иностранных жителей не было документов, которые подтвержают легальное пребывание на территории России. В отношении них составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, которые направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы страны, — рассказали в пресс-службе ведомства.