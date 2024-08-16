Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На овощебазе Иркутска задержали десять нелегальных мигрантов

Всего было проверено 217 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские провели рейд на плодоовощной базе. Их основной целью было выявление нарушителей миграционного законодательства. Во время оперативно-профилактического мероприятия проверили 217 человек, десять из которых оказались нелегалами. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Так, у восьми иностранных жителей не было документов, которые подтвержают легальное пребывание на территории России. В отношении них составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, которые направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы страны, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще двух иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение порядка выбора места проживания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре пилота успели катапультироваться из падающего бомбардировщика в Черемховском районе. Им помогают врачи, угрозы жизни нет.