Экипаж упавшего в Иркутской области бомбардировщика увел его от жилых строений

Экипаж упавшего вчера в Иркутской области военного самолета Ту-22М3, прежде чем катапультироваться, увел бомбардировщик в сторону от поселка, отметил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.
В четверг в 22:18 по местному времени дежурный областного отделения центра медицины катастроф получил информацию о падении военного самолета в Черемховском районе, в окрестностях рабочего поселка Михайловка.
Известно, что воздушное судно выполняло плановый полет. Четыре пилота катапультировались, все они живы, врачи оказывают им помощь, их жизнь вне опасности. При падении бомбардировщика никто не пострадал, разрушений на земле нет.
«Экипаж увел самолет от жилых строений», — подчеркнул губернатор Кобзев.
Жители района пишут в комментариях к его посту: «Было страшно, видели — летел горящий самолет, думали — на наши головы. Спасибо пилотам: увели от нас!», «Ребята герои! Отвели самолет от поселка», «Силы пилотов его отвернули… до последнего уводили от жилых домов», «Главное, что нет жертв. Пилоты профи!».
Чуть меньше двух лет назад, осенью 2022 года, в столице области на жилой дом упал во время испытательного полета истребитель Су-30. Оба пилоты погибли. Жертв среди гражданского населения не было.