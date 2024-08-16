Экипаж упавшего в Иркутской области бомбардировщика увел его от жилых строений

Жители района пишут в комментариях к его посту: «Было страшно, видели — летел горящий самолет, думали — на наши головы. Спасибо пилотам: увели от нас!», «Ребята герои! Отвели самолет от поселка», «Силы пилотов его отвернули… до последнего уводили от жилых домов», «Главное, что нет жертв. Пилоты профи!».