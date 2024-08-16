За минувшую неделю у приморцев изъяли 56 единиц оружия

В Приморском крае за минувшую неделю сотрудники Росгвардии изъяли 56 единиц оружия. Специалисты провели 526 проверок мест хранения гражданского оружия, не все соблюдают правила безопасности. Например, оставляют ружье прямо в авто, а это грубое нарушение, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В связи с этим приморцам хотят напомнить, что закон «Об оружии» запрещает оставление либо хранение оружия в транспортном средстве. В случае нарушения этого правила, оружие может оказаться в руках преступников, например, если автомобиль угонят.
Да, вы можете не совершить ни единого выстрела из пистолета или ружья, но, если из вашего оружия кто-то лишит жизни человека, вам избежать уголовной ответственности не удастся.
Протоколы за небезопасное хранение составили на 22 человека. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы за неделю также приняли 814 заявлений на оказание услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности. За неделю для нужд СВО приморцы передали 24 единицы оружия.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что во Владивостоке прошли рейды по арендным квартирам. В управлении финансов администрации Владивостока отметили, что рейды проводятся регулярно в разных районах города. Список подозрительных квартир составляется на основе жалоб горожан и председателей ТСЖ.