Контрольно-пропускной режим введен в школах Владивостока в преддверии Дня знаний

В преддверии Дня знаний во Владивостоке прошло заседание городской антитеррористической комиссии. В повестку легли вопросы безопасности в школах и детских садах, объектах спорта и культуры. Совещание провел заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Максим Кильчевский рассказал, что во всех учреждениях образования введен контрольно-пропускной режим. Помещения и территория осматриваются.
Пропускной режим и доступ в школы в утреннее и дневное время осуществляется через одну входную группу под контролем сотрудников охраны и работников школ. В зданиях есть системы автоматической пожарной сигнализации. Все школы и детские сады, муниципальные объекты спорта и культуры оснащены системами тревожной сигнализации и видеонаблюдением.
Напомним, в школе № 79 во Владивостоке к новому учебному году запланирован ремонт кабинетов третьего этажа, которые пострадали из-за осадков во время капитального ремонта кровли. Работы уже начаты.
Также, ход выполнения ремонтных работ, приоритетных в преддверии нового учебного года, оценил глава Дальнегорского городского округа Александр Теребилов. Он сообщил, что в школе № 25 уже завершена косметическая отделка стен и потолка, ведется укладка специального напольного покрытия в спортивном зале. В ближайшее время на радиаторы будут установлены защитные экраны.