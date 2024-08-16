Контрольно-пропускной режим введен в школах Владивостока в преддверии Дня знаний

Пропускной режим и доступ в школы в утреннее и дневное время осуществляется через одну входную группу под контролем сотрудников охраны и работников школ. В зданиях есть системы автоматической пожарной сигнализации. Все школы и детские сады, муниципальные объекты спорта и культуры оснащены системами тревожной сигнализации и видеонаблюдением.