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Придумал кражу 6 млн рублей находчивый горе-бизнесмен из Хабаровска

Как выяснилось, указанной суммы у мужчины никогда не было.

Источник: AmurMedia

В отдел полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску обратился 25-летний житель краевого центра. Со слов заявителя, не так давно он продал два автомобиля. Деньги, вырученные от продажи транспортных средств в сумме более 6 млн рублей горожанин спрятал в диване у себя в квартире. Накануне, приятель проживающий с ним, зная, что у мужчины имеется крупная сумма денег, попросил занять 520 тысячи рублей. Однако молодой человек отказал ему. Спустя некоторое время, потерпевший решил проверить наличность и обнаружил в пакете вместо реальных денег купюры «Банка Приколов», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В процессе проведения следственных действий, полицейские установили, что мужчина выдумал историю про хищение денег. Более того, указанной суммы у него никогда не было.

Со слов фигуранта, он проживает в одной квартире со своим другом. У них имеется совместный бизнес по ремонту цифровой техники. Между ними случился разлад по рабочим вопросам, и подозреваемый придумал историю про кражу у него более 6 млн рублей. А для правдивости перед сотрудниками полиции он приобрел сувенирные деньги.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.