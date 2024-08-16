Придумал кражу 6 млн рублей находчивый горе-бизнесмен из Хабаровска

В отдел полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску обратился 25-летний житель краевого центра. Со слов заявителя, не так давно он продал два автомобиля. Деньги, вырученные от продажи транспортных средств в сумме более 6 млн рублей горожанин спрятал в диване у себя в квартире. Накануне, приятель проживающий с ним, зная, что у мужчины имеется крупная сумма денег, попросил занять 520 тысячи рублей. Однако молодой человек отказал ему. Спустя некоторое время, потерпевший решил проверить наличность и обнаружил в пакете вместо реальных денег купюры «Банка Приколов», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.